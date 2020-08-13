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Espreso.tvОбществоВ Минске избили и задержали журналиста Радио Свобода

В Минске избили и задержали журналиста Радио Свобода

В Минске с применением силы были задержаны политический обозреватель белорусской службы Радио Свобода Виталий Цыганков и его жена

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала Ольга Цыганкова.

"Машину остановил сотрудник ГАИ, требовал выйти ... Учитывая все события, когда людей вытаскивают из машины, бьют и задерживают, я отказалась. Я сказала, что покажу документы из машины. На это работник ГАИ очень резко отреагировал, начал опускать стекло, бить по машине, приставил пистолет через окно в моей голове и потребовал выйти. Я, несмотря на это, поехала вперед. Нас окружили несколько автомобилей ГАИ, Виталия выбросили из машины, избили, положили на асфальт. Сейчас мы находимся в Московском райотделе внутренних дел ", - розповыла Цыганкова.

Белорусский правозащитный центр "Весна" уточняет, что Виталия и Ольгу Цыганковых задержали у медицинского университета во время акции медиков.

В ходе этой акции более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского с плакатами "Врачи против насилия" и "Остановите насилие". Таким образом врачи присоединились к стихийным акций против жестокого разгона милицией демонстраций за честные выборы.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова, "на самом деле никаких" пистолетов "и" избили "не было".

"Объективно произошло такое. 12 августа около 19:40 на проспекте Дзержинского в Минске сотрудники ГАИ попытались остановить машину Ниссан для проверки документов. За рулем находилась 38-летняя водитель, которая проигнорировала неоднократные требования об остановке. Милиционеры начали преследовать автомобиль, пока он не остановился. Уже во время проверки документов женщина зажала руку сотрудника стеклом и начала движение ", - написала Чемоданова в своем Telegram-канале .

Она уточнила, что водителя и пассажира машины доставили в Московский РУВД для разбирательства.

"Женщина привлечена к административной ответственности за невыполнение требования об остановке авто", - сообщила Чемоданова.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

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