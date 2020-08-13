В Мукачевском замке Паланок презентовали ремесленную мануфактуру
Об этом сообщает Мукачево.нет.
Организаторы хотели расширить театрализованное историческое событие - театрализованную свадьбу Илоны Зрини (лидер венгерского освободительного движения в 1685-1703 годах, национального освобождения Хорватии и Венгрии в 17 веке от абсолютистского правления членов правящей австрийской династии Габсбургов, - ред.) и после основной части предложить туристам и местным жителям увидеть, как раньше работали ремесленники и даже принять участие в изготовлении интересных предметов, - рассказал директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич.
Из-за карантина "свадьбу" Илоны Зрини перенесли, а вот ремесленную мануфактуру все же начали в формате онлайн. Из-за карантина средневековое рукоделия пришлось совместить с современными технологиями. Присутствовать на мастер-классах могло ограниченное количество людей, записавшихся заранее.
Каждый мастер-класс связан также с историческим событием или периодом времени в замке Паланок.
Когда занимались гончарным делом, узнавали больше о кельтах.
При изготовлении лоскутных изделий, слушали о городе под защитой святого Мартина. Тема "Соглашение с князем" прекрасно сочеталась с кукольничеством, а эпоха Жужанны Лорантффи - с изготовлением деревянных конструкций. Штурм замка - с плетением из нитей и кукурузы, швейным делом. Здесь учились плести кружево и делать пряники по старинной технологии. Всего к проекту привлечены семь ремесленников.
Финальный мастер-класс по изготовлению витражей приурочат к главной теме любви - реконструкции свадьбы Илоны Зрини, которая состоится 22 августа.
Количество посетителей тоже будет ограничено, с обязательной предварительной регистрацией. А вот посмотреть событие онлайн приглашают абсолютно всех. В онлайн формате даже можно выиграть подарки. Организаторы рассказали, что это будет ценная витражная картина с изображением замка.
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