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Espreso.tvОбществоВ Мукачевском замке Паланок презентовали ремесленную мануфактуру

В Мукачевском замке Паланок презентовали ремесленную мануфактуру


фото: Мукачево.нет
Ремесленная мануфактура в замке Паланок - это новый проект, аналогов которому нет в Украине

Об этом сообщает Мукачево.нет.

Организаторы хотели расширить театрализованное историческое событие - театрализованную свадьбу Илоны Зрини (лидер венгерского освободительного движения в 1685-1703 годах, национального освобождения Хорватии и Венгрии в 17 веке от абсолютистского правления членов правящей австрийской династии Габсбургов, - ред.) и после основной части предложить туристам и местным жителям увидеть, как раньше работали ремесленники и даже принять участие в изготовлении интересных предметов, - рассказал директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич.

Из-за карантина "свадьбу" Илоны Зрини перенесли, а вот ремесленную мануфактуру все же начали в формате онлайн. Из-за карантина средневековое рукоделия пришлось совместить с современными технологиями. Присутствовать на мастер-классах могло ограниченное количество людей, записавшихся заранее.

Каждый мастер-класс связан также с историческим событием или периодом времени в замке Паланок.

Когда занимались гончарным делом, узнавали больше о кельтах.

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При изготовлении лоскутных изделий, слушали о городе под защитой святого Мартина. Тема "Соглашение с князем" прекрасно сочеталась с кукольничеством, а эпоха Жужанны Лорантффи - с изготовлением деревянных конструкций. Штурм замка - с плетением из нитей и кукурузы, швейным делом. Здесь учились плести кружево и делать пряники по старинной технологии. Всего к проекту привлечены семь ремесленников.

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Финальный мастер-класс по изготовлению витражей приурочат к главной теме любви - реконструкции свадьбы Илоны Зрини, которая состоится 22 августа.

Количество посетителей тоже будет ограничено, с обязательной предварительной регистрацией. А вот посмотреть событие онлайн приглашают абсолютно всех. В онлайн формате даже можно выиграть подарки. Организаторы рассказали, что это будет ценная витражная картина с изображением замка.

 

 

 

 

 

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