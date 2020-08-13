В Киеве снова проводят акцию в поддержку белорусов под посольством страны
13 августа, 2020, 17:59
13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Организатором акции выступила Amnesty International Ukraine.
Около ста человек собрались перед посольством Беларуси в Украину.
Протестующие зажгли файеры и скандировали "Свободу политзаключенным". Вскоре начали кричать "Аваков - черт!"
Трансляция - Еспресо.TV :
- Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активисты провели акцию солидарности с белорусами.
- Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - экс-политзаключенного Кремля Александра Кольченко
- 12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократическая Сокира" на Майдане Независимости.
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