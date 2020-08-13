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Espreso.tvОбществоВ Киеве снова проводят акцию в поддержку белорусов под посольством страны

В Киеве снова проводят акцию в поддержку белорусов под посольством страны

13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организатором акции выступила Amnesty International Ukraine.

Около ста человек собрались перед посольством Беларуси в Украину.

Протестующие зажгли файеры и скандировали "Свободу политзаключенным". Вскоре начали кричать "Аваков - черт!"

Трансляция - Еспресо.TV :

  • Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активисты провели акцию солидарности с белорусами.
  • Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - экс-политзаключенного Кремля Александра Кольченко
  • 12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократическая Сокира" на Майдане Независимости.

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