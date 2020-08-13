В Киеве появилась звезда художника Ивана Марчука

13 августа, 2020, 18:35

13 августа на "Площади звезд" в Киеве открыли звезду всемирно известного художника Ивана Марчука

Об этом сообщает Укринформ .

"Иван Марчук - почетный гражданин Киева. Его знают в Австралии, в США, где в Чикаго открыли картинную галерею Ивана Марчука как филиал будущего Музея Ивана Марчука", - сказал на открытии председатель Совета почетных граждан города Киева Николай Полищук.

На открытии художнику вручили копию таблички со звездой. Сам Марчук рассказал, что побывал со своими выставками на пяти континентах.

"Талант мой принадлежит человечеству. Украина его не может присвоить. Мне уже были предложения открыть музей в Турции и Литве, потому что Украина еще спит... Но музей в Киеве будет принадлежать миру, потому что в Киев будут приезжать, как приезжают в Музей Гогена в Амстердаме, принося городу миллионы. Люди хотят видеть мои картины, но я не могу всех пригласить в мастерскую, чтобы показать", - сказал Марчук.

Он добавил, что воспринимает сегодняшний праздник как предисловие к предстоящему событию - открытию музея и выразил надежду, что в следующем году в Киеве состоится его юбилейная выставка.

Международная дипломатическая миссия ОБСЕ наградила Марчука орденом "За мир и стабильность".