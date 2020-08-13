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Espreso.tvОбществоУкраинские ученые принимают участие в международном термоядерном проекте

Украинские ученые принимают участие в международном термоядерном проекте

В конце июля сделан новый шаг на пути освоения новых источников энергии

На юге Франции в Кадараше состоялась официальная церемония начала сбора токамака ITER , в котором принимают участие и украинские ученые.

И хотя эта аббревиатура имеет вполне конкретное основание (Intrenational Thermonuclear Experimental Reactor), то если ее рассматривать как одно слово, латыни оно означает "путь". Сейчас в мире существуют десятки меньших устройств управляемого термоядерного синтеза такого типа, но этот имеет значительно превзойти их по всем показателям. Как известно, энергия, которую мы получаем от Солнца, высвобождается в результате термоядерных реакций, и токамаки является одним из наиболее перспективных устройств для осуществления подобных реакций в земных условиях. Они не создают опасных отходов, а топливные ресурсы из изотопов водорода для них практически неограниченными. За семьдесят лет с начала создания эти устройства постепенно усовершенствовались, однако в ITER полученная энергия достигнет значительно более высокой отметки 500 МВт, что в 10 раз превысит энергию, затраченную на нагревание плазмы.

Новый токамак можно поставить в один ряд с такими амбициозными техническими достижениями, как космические корабли, или Большой адронный коллайдер. Вес ITER составит 23 тыс. Тонн, высота 60 м., Состоять он будет из миллионов компонентов, доставленных из 3 континентов. Крупнейший в мире магнит будет весить тысячу тонн, его поле способно поднять авианосец. При этом громоздкие компоненты должны быть установлены с точностью 1-2 мм. Кроме прямой цели подобные проекты, открывают путь к новым материалам и технологиям, используемым широко за пределами термоядерной энергетики. Предполагается, что новый токамак заработает в 2025

Хотя Украина не является членом международного проекту ITER, наши физики также принимают в нем участие путем сотрудничества с европейскими коллегами. Такое сотрудничество стало возможным благодаря тому, что от 2017 Украина является полноправным членом Европейского физического сообщества по термоядерным исследованиям - Eurofusion .

"ITER имеет непростую историю, которая началась в середине 80 годов прошлого века. Кроме решения научных и инженерных проблем необходимо было реагировать на изменение политических настроений по отношению к термоядерного синтеза в различных государствах. В настоящее время стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов, даже для самых богатых стран это большая сумма. Работа над проектом объединила усилия 35 стран. Среди широкого круга задач на передний план с увеличением мощности реактора выходит проблема повышения прочности внутренней стенки реактора, контактирующей с густой и горячей плазмой, и украинские физики ведут активные исследования в этом направлении. Другими задачами, над которыми работают наши ученые, является совершенствование диагностик и разработка теоретических моделей плазменных процессов. Построение промышленного термоядерного реактора оказалось гораздо сложнее, чем это видилось сначала. Однако преодолена большая часть пути, и этот проект приблизит нас к новому мощному и экологическому источнику энергии ". - академик НАН Украины Анатолий Загородний.

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