Украинская чемпионка перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли
Об этом Шатерникова написала в facebook.
Шатерникова, которая сейчас является вице-президентом Лиги профессионального бокса, сообщила, что перенесла операцию на щитовидной железе.
"Еще год назад моя щитовидка и тесты на гормоны были идеальны. Июньский профосмотр, УЗИ щитовидки, показал маленькое новообразования. Не откладывая, сделала биопсию в двух разных клиниках. Почему в двух - чтобы получить однозначный и независимую оценку. Маленький узелок оказался злокачественным. Операцию НЕ откладывала. Все прошло замечательно, потому что раннее выявление. Профессор доволен, я довольна ", - написала Шатерникова.
Алина Шатерникова в 2002 году стала первой в истории Украины чемпионкой мира по женскому боксу среди профессионалов.
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