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Espreso.tvЭкономикаУкраина будет выдавать электронные визы гражданам Индии, Филиппин и ЮАР, - МИД

Украина будет выдавать электронные визы гражданам Индии, Филиппин и ЮАР, - МИД


фото: knews
МИД начнет выдавать е-Визы гражданам Индии, Филиппин и ЮАР с 14 августа

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что е-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, а также представителям иностранных СМИ.

Для оформления электронной визы необходимо зарегистрироваться на веб-платформе МИД, доступ к которой будет открыт с 14 августа, заполнить анкету, загрузить фотографию и оплатить консульский сбор. Готовая е-Виза будет отправлена в формате pdf на электронную почту.

После этого, для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

В пресс-службе заметили, что подать документы на получение электронной визы можно в любое удобное время и отслеживать онлайн состояние ее оформления. Постоянную информационную поддержку заявителей можно получить, написав на электронный адрес evisa@mfa.gov.ua.

В то же время, добавили в пресс-служба, для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

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