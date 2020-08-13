Турция увеличивает потребление азербайджанского газа на фоне постепенного отказа от российского

13 августа, 2020, 11:28

Турция в предстоящие годы увеличит закупку азербайджанского газа

Об этом глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Интерфакс .

"Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупки газа у Азербайджана", - сказал Чавушоглу.

Азербайджан в марте этого года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранил лидерство в апреле и мае. Ранее лидером была Россия.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки. В 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584 780 000 кубометров (рост на 27,3%).

В мае 2020 Азербайджан поставил в Турцию 881,6 млн кубометров газа - на 14,51% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в докладе турецкого энергетического регулятора EPDK. Россия в мае поставила в Турцию 339,95 млн кубометров газа - на 62% меньше, чем в мае 2019-го. РФ занимает третье место в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию после Азербайджана и Катара. На нее приходится 12,74% поставок, а на Азербайджан - 33,05%.

Напомним, что в январе этого года президент России Владимир Путин президент Турции Реджеп Эрдоган запустили трубопровод Турецкий поток. Поставки по нему снижаются с января. Если в первый месяц 2020 по нему было прокачано 2,254 млрд кубометров, то в июне - всего 0,002 млрд кубометров.

В июле агентство Reuters писало, что подводный газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток" должен был возобновить работу в мае после ремонта, но до сих пор простаивает. Один из источников агентства отмечало, что нет смысла использовать два газопровода, если Турецкого потока более чем достаточно. Его мощность составляет 15,75 миллиардов кубометров в год. С введением Турецкого потока совокупная мощность экспорта РФ в Турцию достигло 32 миллиардов кубометров в год.

Сокращая импорт газа из РФ, Турция в этом году планирует покрывать как минимум треть своего потребления газа закупками СПГ, который приходит из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России. По состоянию на май 2020 году на США приходилось 10,55% поставок газа в Турцию.

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