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Espreso.tvОбществоТребуем от белорусских властей освобождения задержанных в Минске украинских журналистов, - правозащитники

Требуем от белорусских властей освобождения задержанных в Минске украинских журналистов, - правозащитники


фото: Hromadske
Правозащитные и общественные организации Украины обнародовали открытое заявление по задержанию украинских журналистов Евгения Васильева и Константин Реуцкого в Минске

Об этом говорится на Facebook -странице правозащитного центра "Дия".

"Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатор Благотворительного фонда Восток SOS, и Константина Реуцкого, председатель правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинцы на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий.

Также от белорусских властей требуют проинформировать Посольство Украины в Беларуси о местонахождении Васильева и Реуцкого, а также основания их задержания.

В то же время, редакция hromadske , от которой журналисты работали в Беларуси на момент задержания, уточняет, что украинцы работали без аккредитации, поскольку белорусские власти ее не выдали.

"Наши коллеги провели в стране менее суток и успели подготовить один материал, который был опубликован на нашем сайте в этот же день. Мы заверяем, что ни Евгений Васильев, ни Константин Реуцкий ни готовили и никогда не были причастны к каким либо беспорядкам ни в Беларуси, ни в любой другой стране ", - говорится в заявлении.

Открытое заявление правозащитных и общественных организаций Украины по задержанию украинских граждан в Минске Мы ...

Опубликовано Правозащитный центр "Действие" среде, 12 августа 2020

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