Студенты КНУ им. Шевченко просят руководство лишить Лукашенко докторской степени вуза

13 августа, 2020, 15:39

Группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета отменить звание Почетного доктора Александру Лукашенко

Об этом сообщила выпускница Елена Никулина в Facebook.

"Обращаемся к вам с просьбой инициировать лишение Александра Григорьевича Лукашенко звания Почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он отвечает за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси. Этот человек не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания Почетного доктора", - говорится в обращении.

Подписать обращение можно по ссылке.

Напомним, после дня выборов, в ночь с 9 на 10 августа в Беларуси задержали более 3 тыс. человек. На следующий день во время протестов МВД сообщил о 1 тыс. задержанных. В ночь с 12 на 13 августа задержали около 700 граждан.