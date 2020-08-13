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Espreso.tvСпортСтало известно, где состоится бой Ломаченко - Лопес

Стало известно, где состоится бой Ломаченко - Лопес


фото: Getty Images
В Лас-Вегасе пройдет бой украинского боксера Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает The Athletic.

Поединок состоится 17 октября в США и будет транслироваться на телеканале ESPN. Встреча пройдет без зрителей.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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