Стало известно, где состоится бой Ломаченко - Лопес

13 августа, 2020, 22:06

В Лас-Вегасе пройдет бой украинского боксера Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает The Athletic.

Поединок состоится 17 октября в США и будет транслироваться на телеканале ESPN. Встреча пройдет без зрителей.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа стало известно, что Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко.

13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.