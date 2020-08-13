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Espreso.tvСпортСтало известно, будет ли Джокович участвовать в US Open

Стало известно, будет ли Джокович участвовать в US Open


фото: Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович планирует отправиться в США для участия в US Open

Об этом сообщает журналист Кристофер Клэр в twitter.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19.

Ранее от участия в US Open отказались Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. Среди женщин турнир пропустят украинка Элина Свитолина, первая ракетка мира Эшли Барти и китаянка Ван Цян.

 

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