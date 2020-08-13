Стало известно, будет ли Джокович участвовать в US Open

13 августа, 2020, 20:36

Первая ракетка мира Новак Джокович планирует отправиться в США для участия в US Open

Об этом сообщает журналист Кристофер Клэр в twitter.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа. Турнир пройдет при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19.

Ранее от участия в US Open отказались Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. Среди женщин турнир пропустят украинка Элина Свитолина, первая ракетка мира Эшли Барти и китаянка Ван Цян.

It has been quite a process and quite a behind-the-scenes and in-front-of-the-scenes debate. But world No. 1 Novak Djokovic plans to travel to the USA this week and will play the Western & Southern Open and the US Open. pic.twitter.com/IXoY4ervli - Christopher Clarey (@christophclarey) August 13, 2020

23 июня лучший теннисист мира Новак Джокович получил положительный тест на коронавирус .