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Espreso.tvОбществоСША и Израиль испытали систему противоракетной обороны Arrow 2

США и Израиль испытали систему противоракетной обороны Arrow 2


фото: defense-update
Израиль и США завершили успешное испытание передовой системы противоракетной обороны Arrow 2

Об этом сообщает The Times of Israel .

Система успешно перехватила цель, которая имитировала ракету класса "земля-земля" большой дальности с боеголовкой.

Платформа была протестирована Министерством обороны страны в центральной части Израиля при содействии Israel Aerospace Industries.

"Во время испытания были проверены обновленные возможности системы Arrow для борьбы с текущими и будущими угрозами", - заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве не уточнили, на какой высоте было перехвачено цель.

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Arrow - система противоракетной обороны, разработанная в соответствии с планами израильского правительства, которые предусматривали создание эффективного средства ПРО, что по своим характеристикам должна превзойти американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Финансирование и производство системы осуществляется совместными усилиями США и Израиля. Разработкой комплекса, которая началась в 1986 году, руководит израильское Министерство обороны. Основными разработчиками выступают компании Israel Aerospace Industries и Boeing.

Комплекс состоит из гиперзвуковой ракеты-перехватчика Arrow, радиолокационной станции раннего предупреждения с АФАР EL / M-2080 Green Pine, пункта управления Golden Citron и центра управления пуском Brown Hazelnut. Все компоненты системы является передвижными и могут перемещаться на специально подготовленные места.

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