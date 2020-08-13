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Espreso.tvЭкономикаШведская компания приобретет украинскую студию-разработчика серии игр Metro за $36 млн, - СМИ

Шведская компания приобретет украинскую студию-разработчика серии игр Metro за $36 млн, - СМИ

Шведская компания Embracer Group покупает украинскую студию 4А Games, которая является разработчиком серии игр Metro за $36 млн

Об этом пишет ain.ua.

Согласно сообщению, шведская компания Embracer Group сообщила о покупке ряда игровых студий в числе которых - 100% доли в известной украинской геймдев-студии 4А Games, которая является разработчиком популярной серии игр Metro.

Отмечается, что сумма сделки составила $36 млн наличными и акциями.

По информации издания, Embracer Group покупает 4А Games через дочернюю компанию Saber Interactive. Отмечается, что сейчас в студии около 150 сотрудников в двух студиях на Мальте и в Киеве.

"После сделки в 4А Games продолжат работать над франшизой Metro (в частности, над мультиплеером). Также в студии сообщили, что готовы выпускать еще ААА-игры в ближайшем будущем", - пишут в издании.

Отмечается также, что кроме 4А Games группа приобрела и другие игровые студии, среди которых DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

  • Напомним, в июне украинский стартап DMarket, который работает над монетизацией предметов в играх, привлек раунд на $6,5 млн.

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