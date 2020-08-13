Шведская компания приобретет украинскую студию-разработчика серии игр Metro за $36 млн, - СМИ
Об этом пишет ain.ua.
Согласно сообщению, шведская компания Embracer Group сообщила о покупке ряда игровых студий в числе которых - 100% доли в известной украинской геймдев-студии 4А Games, которая является разработчиком популярной серии игр Metro.
Отмечается, что сумма сделки составила $36 млн наличными и акциями.
По информации издания, Embracer Group покупает 4А Games через дочернюю компанию Saber Interactive. Отмечается, что сейчас в студии около 150 сотрудников в двух студиях на Мальте и в Киеве.
"После сделки в 4А Games продолжат работать над франшизой Metro (в частности, над мультиплеером). Также в студии сообщили, что готовы выпускать еще ААА-игры в ближайшем будущем", - пишут в издании.
Отмечается также, что кроме 4А Games группа приобрела и другие игровые студии, среди которых DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.
- Напомним, в июне украинский стартап DMarket, который работает над монетизацией предметов в играх, привлек раунд на $6,5 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-