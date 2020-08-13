"Ювентус" решил продать лучшего футболиста чемпионата Италии
13 августа, 2020, 17:09
Туринский "Ювентус" выставил на трансферный рынок полузащитника Дибала
Об этом сообщает Tuttosport.
Главным претендентом на Дибалу является мадридский "Реал". Пока не сообщается о сумме, которую хочет получить туринский клуб за трансфер аргентинца, но известно, что вырученные средства "Ювентус" собирается потратить на усиление средней линии.
В этом сезоне Дибала провел 46 матчей, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. 26-летний полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Контракт аргентинца с "Юве" заканчивается в 2022 году.
- 13 августа сообщалось, что "Ювентус" решил продать португальца Криштиану Роналду из-за его большой зарплаты.
- 12 августа стало известно, что полузащитник Блез Матюиди оставляет "Ювентус" на правах свободного агента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-