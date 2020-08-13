 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ювентус" решил продать лучшего футболиста чемпионата Италии

"Ювентус" решил продать лучшего футболиста чемпионата Италии


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" выставил на трансферный рынок полузащитника Дибала

Об этом сообщает Tuttosport.

Главным претендентом на Дибалу является мадридский "Реал". Пока не сообщается о сумме, которую хочет получить туринский клуб за трансфер аргентинца, но известно, что вырученные средства "Ювентус" собирается потратить на усиление средней линии.

В этом сезоне Дибала провел 46 матчей, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. 26-летний полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Контракт аргентинца с "Юве" заканчивается в 2022 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать