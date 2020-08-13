"Братья победят, но я здесь не для того, чтобы п*****ь о политических раскладах": музыкант Михалок отреагировал на протесты в Беларуси

13 августа, 2020, 16:39

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые публично высказался о массовых акциях протеста в Беларуси во время концерта в Одессе

Об этом сообщает Hromadske .

"Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света (так называется песня "Ляписа", которая в свое время стала одним из гимнов Революции Достоинства - ред.) расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пи***ть о политических раскладах", - сказал Михалок перед концертом.

Издание отмечает, что перед концертом, который проходил в клубе Ibiza, произошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.

С началом протестов в Беларуси люди начали писать бывшему фронтмену "Ляписа Трубецкого" и Brutto с просьбой поддержать соотечественников.