"Братья победят, но я здесь не для того, чтобы п*****ь о политических раскладах": музыкант Михалок отреагировал на протесты в Беларуси
13 августа, 2020, 16:39
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые публично высказался о массовых акциях протеста в Беларуси во время концерта в Одессе
Об этом сообщает Hromadske .
"Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света (так называется песня "Ляписа", которая в свое время стала одним из гимнов Революции Достоинства - ред.) расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пи***ть о политических раскладах", - сказал Михалок перед концертом.
Издание отмечает, что перед концертом, который проходил в клубе Ibiza, произошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.
- С началом протестов в Беларуси люди начали писать бывшему фронтмену "Ляписа Трубецкого" и Brutto с просьбой поддержать соотечественников.
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