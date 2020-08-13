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Espreso.tvОбщество"Братья победят, но я здесь не для того, чтобы п*****ь о политических раскладах": музыкант Михалок отреагировал на протесты в Беларуси

"Братья победят, но я здесь не для того, чтобы п*****ь о политических раскладах": музыкант Михалок отреагировал на протесты в Беларуси


фото: bykvu
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые публично высказался о массовых акциях протеста в Беларуси во время концерта в Одессе

Об этом сообщает Hromadske .

"Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света (так называется песня "Ляписа", которая в свое время стала одним из гимнов Революции Достоинства - ред.) расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пи***ть о политических раскладах", - сказал Михалок перед концертом.

Издание отмечает, что перед концертом, который проходил в клубе Ibiza, произошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.

  • С началом протестов в Беларуси люди начали писать бывшему фронтмену "Ляписа Трубецкого" и Brutto с просьбой поддержать соотечественников.

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