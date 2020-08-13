"Я, "Победа" и Берлин": во Львове стартуют съемки фильма по книге Кузьмы

13 августа, 2020, 16:14

Полнометражную ленту снимут по книге Андрея Кузьменко. Съемки в городе Льва будут продолжаться около двух недель

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

С 17 августа во Львове начинают съемки фильма "Я, "Победа" и Берлин" по книге Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина). Кинопроект комедии по одноименному роману Кузьмы стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государственная поддержка ленты - 27 млн гривен, что составляет 75% общей стоимости ее производства.

Съемочная группа приступила к съемкам в прошлом месяце. Часть ленты будут снимать во Львове. Впрочем состав актеров пока оставляют в секрете. Режиссером фильма стала Ольга Ряшина. В ее арсенале уже есть отснятые фильме, правда, только короткометражки.

"Дата выбрана не случайно. 17 августа - день рождения Андрея Кузьменко. Для нас важен момент - начать съемку именно в это время, - рассказывает локейшн-менеджер фильма Денис Бекетов. Фильм - "роуд-муви" : постоянное путешествие и смена локаций. Кроме Львова, мы будем снимать еще в Карпатах и частично в Киеве".

Комедия по мотивам повести Андрея Кузьменко расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто марки "Победа". Готовый вместе с ней покорить весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

В мэрии города охотно смотрят на такие проекты. Говорят, съемки фильмов приносят пользу малому и среднему бизнесу Львова, а также увеличивают популярность города.

"Для Львова - это очень важная съемка, - отметил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Фильм показывает наш город, и группа, которая работает над съемкой этого фильма, прилагает много усилий. Мы просчитывали, что эпизодические съемки могут приносить около миллиона гривен для работающего малого и среднего бизнеса. Если речь идет о полноценных фильма- - сумма увеличивается в десятки раз".

Кроме фильма Кузьмы, в мэрии анонсируют съемки еще пяти фильмов в течение следующих нескольких месяцев. А премьеру "Я, "Победа" и Берлин" ожидают уже в следующем году