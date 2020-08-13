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Espreso.tvЭкономика"Укрпочта" начала слияния с госпредприятием "Пресса", - Смелянский

"Укрпочта" начала слияния с госпредприятием "Пресса", - Смелянский

Укрпочта начала процесс слияния с государственным предприятием "Пресса", которое занимается распространением периодических изданий

Об этом глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

"Встретился с коллективом и дал старт процессу интеграции" Укрпочты "ГП" Пресса ". Несмотря на 2 госкомпании - попробуем сделать все быстро, эффективно и главное выгодно", - написал Смелянский.

  • Государственное предприятие "Пресса" было образовано в 1998 году. Оно занимается оформлением подписки и распространением печатных изданий в том числе через отделения "Укрпочты".

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