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Espreso.tvМир"Пошел сам, не без приключений, но ушел", - еще один ведущий "Беларусь 1" заявил о своем уходе

"Пошел сам, не без приключений, но ушел", - еще один ведущий "Беларусь 1" заявил о своем уходе


фото: Faceboоk Володимира Бурка
Ведущий военной программы на государственном телеканале "Беларусь-1" Владимир Бурко объявил о своем уходе

Об этом он сообщил в Facebook.

"Начну сразу с главного, я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел ... Я никогда, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа ", - заявил Бурко.

Он также обратился к белорусским военнослужащим с призывом донести до руководства, методы подавления массовых протестов, которые используются силовиками, является варварскими и антигуманными.

"Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, белорусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть ... Защитите свой народ", - обратился Бурко к военнослужащим.

Перед этим с телеканала Беларусь 1 уволился ведущий Евгений Перлин. Ранее руководитель информационного агентства Белтелерадиокомпании Сергей Казлович уволился с телеканала Беларусь-1. Об увольнении сообщила и телеведущая канала СТВ Татьяна Бородкина.

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