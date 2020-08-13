"Подземные камеры пыток": житель Бреста рассказал, как сотрудники милиции издевались над задержанными на протестах подростками

13 августа, 2020, 18:09

Житель Бреста Павел Д. рассказал, что сотрудники милиции пытали подростков задержанных во время протестов в Беларуси, которые продолжаются уже несколько дней

Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам мужчины, его младшего брата-подростка Романа задержали вечером во вторник, 11 августа. Затем задержанных отвели в гараж, в котором хранится милицейское оборудования, поскольку в СИЗО мест больше нет.

Роман заявил, что фактически задержанных поместили "в подземные камеры пыток".

"Его (брата-подростка, - ред) держали в гараже на коленях с руками за голову, комната была полностью забита - я понимаю, в камерах просто не хватает места. Били непрерывно, настоящий садизм", - сказал он.

По словам жителя Бреста, "от беспомощности перед этой непонятной силой просто захотелось плакать".

На следующий день Роман с родителями пришли на судебно-медицинскую экспертизу, там они встретили много подростков из того гаража - все были сильно избиты.

Павел добавил, что на основании зафиксированного избиения направлено заявление в Следственный комитет.

Также, по словам мужчины, задержанных подростков пытают электрошоком и издеваются над ними.

"Их пытают электрошокерами, заставляют петь официальный гимн Беларуси и, если кто-то не знает слов, бьют ногами и кулаками. Ребенку 15 лет, и он весь посинел от побоев, над ним издеваются, как некоторые гестаповцы", - сказал он.

Мужчина добавил, что "детей хватают прямо на улице, когда даже поблизости нет акций".

"Они бродят по дворам, как собаки. Молодых останавливают под видом проверки рюкзаков или карманов, заставляют открыть телефон. Они цепляются за любой контент, а потом крутят и бьют, пока не теряют сознание", - сказал он.

В МВД заявили, что были и другие жалобы на применение насилия, их фиксируют и передают агентству управления.

Как сообщалось, в полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов.

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