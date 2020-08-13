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Espreso.tvОбщество"Не вижу предпосылок": министр финансов Марченко о возможности курса доллара по 30 грн

"Не вижу предпосылок": министр финансов Марченко о возможности курса доллара по 30 грн


фото: president.gov.ua
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит инструментов, через которые кто-то может повлиять на движение курса доллара к отметке 30 грн

Об этом он заявил в интервью Фокусу .

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, с помощью которых кто-то может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически уровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - отметил Марченко.

Министр отметил, что стране нужен курс гривни, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковой ситуации на рынке.

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