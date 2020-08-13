"Не была адекватно проверена": МЗ Германии заявило о скептическом отношении к российской вакцине от COVID-19

13 августа, 2020, 20:41

В Минздраве Германии выражают скептическое отношение к российской вакцины против COVID-19, ведь непрозрачность российских разработчиков и чиновников не дает возможности судить о надежности препарата

Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в интервью Немецкому радио.

"Я очень скептически отношусь к тому, что происходит, в этом вопросе в России. Я был бы рад, если бы у нас была хорошая первая вакцина, но исходя из того, что мы знаем, и это является основной проблемой, наши российские коллеги дают нам очень мало информации, а здесь (в Европе) она не была адекватно проверена", - отметил Шпан.

Он отметил, известно только, что не было проведено исследований третьей фазы, то есть широких клинических испытаний с тысячами испытуемых. Поэтому такой подход может быть опасным, если начинать слишком рано вакцинировать миллионы, если не миллиарды людей, ведь если что-то пойдет не так, это может быть смертельным для тех, кто получит прививки.

Для того, чтобы иметь уверенность в такой вакцине, очень важно тщательно провести исследования даже в условиях пандемии, сделать соответствующие тесты, прежде всего, обнародовать их, - подчеркнул Шпан.

Он отметил, что "речь идет не о том, чтобы быть первым во что, а о том, чтобы иметь эффективную, проверенную и поэтому безопасную вакцину".

В самой Германии результатов испытания вакцины ожидают до конца года, массовое производство - в середине следующего года.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса. Там отметили, что "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно".

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что РФ до сих пор не провела третьей фазы испытаний своего препарата, позволяющей определить его безопасность и эффективность.

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