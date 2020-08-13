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Espreso.tvОбщество"Европейскую Солидарность" считают главной оппозиционной партией в Украине, - опрос

"Европейскую Солидарность" считают главной оппозиционной партией в Украине, - опрос

Реальной оппозицией к власти наибольшее количество украинцев считает партию "Европейская солидарность"

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 до 28 июля.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией новой власти?" 30,2% назвали партию Порошенко, 27,4% - "Оппозиционная платформу - За жизнь", 10,7% - ВО "Батькивщина", 2,2% - партию "Голос".

Партия Порошенко также лидирует среди политических сил, которые больше всего помогают в борьбе с эпидемией коронавируса - так считают 12,8% украинцев. 12,5% называют ОПЗЖ, "Слугу народа" - 11,3%, "Батькивщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 1,1%, "Силу и честь "- 1,0%.

Лишь каждый пятый считает, что власть делает все, что может для преодоления эпидемии коронавируса (21%). Столько же украинцев (21,2%) убеждены, что власть ничего не делает. 46,1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 5 партий:

  • "Слуга народа" - 25,5% тех, кто определился и пойдет на выборы;
  • "ОПЗЖ" - 18,3%;
  • "Европейская солидарность" - 18,1%;
  • "Батькивщина" - 10,4%;
  • "Сила и Честь" - 6,5%.
  • Партия "Голос" - 2,2% украинцев.

Основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Владимир Зеленский - так считают 40,2% опрошенных. 27,4% возлагают ответственность на правительство, 16,8% - на Верховную Раду, 7,3% - на бизнес и олигархов, 2,1% - на оппозицию.

Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 года методом интервью face-to-face. Всего было опрошено 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

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