"Европейскую Солидарность" считают главной оппозиционной партией в Украине, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 до 28 июля.
На вопрос "Кто является реальной оппозицией новой власти?" 30,2% назвали партию Порошенко, 27,4% - "Оппозиционная платформу - За жизнь", 10,7% - ВО "Батькивщина", 2,2% - партию "Голос".
Партия Порошенко также лидирует среди политических сил, которые больше всего помогают в борьбе с эпидемией коронавируса - так считают 12,8% украинцев. 12,5% называют ОПЗЖ, "Слугу народа" - 11,3%, "Батькивщину" - 4,4%, "Голос" - 1,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 1,1%, "Силу и честь "- 1,0%.
Лишь каждый пятый считает, что власть делает все, что может для преодоления эпидемии коронавируса (21%). Столько же украинцев (21,2%) убеждены, что власть ничего не делает. 46,1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 5 партий:
- "Слуга народа" - 25,5% тех, кто определился и пойдет на выборы;
- "ОПЗЖ" - 18,3%;
- "Европейская солидарность" - 18,1%;
- "Батькивщина" - 10,4%;
- "Сила и Честь" - 6,5%.
- Партия "Голос" - 2,2% украинцев.
Основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет президент Владимир Зеленский - так считают 40,2% опрошенных. 27,4% возлагают ответственность на правительство, 16,8% - на Верховную Раду, 7,3% - на бизнес и олигархов, 2,1% - на оппозицию.
Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 года методом интервью face-to-face. Всего было опрошено 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-