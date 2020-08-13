 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Чем мы можем помочь?": Маск отреагировал на протесты в Беларуси

"Чем мы можем помочь?": Маск отреагировал на протесты в Беларуси


фото: reuters
Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты

Под постом пользователя Twitter, в котором описывается то, что сейчас происходит в Беларуси, Маск ответил: "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?"

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым выборам президента в Беларуси.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать