"Чем мы можем помочь?": Маск отреагировал на протесты в Беларуси
13 августа, 2020, 17:28
Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты
Под постом пользователя Twitter, в котором описывается то, что сейчас происходит в Беларуси, Маск ответил: "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?"
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым выборам президента в Беларуси.
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