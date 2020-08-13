"Чем мы можем помочь?": Маск отреагировал на протесты в Беларуси

13 августа, 2020, 17:28

Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты

Под постом пользователя Twitter, в котором описывается то, что сейчас происходит в Беларуси, Маск ответил: "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?"

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым выборам президента в Беларуси.