Протесты в Беларуси: Денисова заявила о четырех задержанных украинцах
Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашают", - заявила она
По словам омбудсмен, она обратилась к послу Беларуси в Украине с просьбой установить местонахождение задержанных украинцев и сообщить, оказывали ли на них давление.
"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - говорится в заявлении Денисовой.
- 12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева
- Во время протестных акций в Бресте 11 августа был задержан еще один гражданин Украины.
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