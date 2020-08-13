Протесты в Беларуси: Денисова заявила о четырех задержанных украинцах

13 августа, 2020, 16:18

В Беларуси во время протестов задержали четырех украинцев: Константина Реуцкого, Евгения Васильева, Оксану Алешину и парня, имя которого не разглашается

Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашают", - заявила она

По словам омбудсмен, она обратилась к послу Беларуси в Украине с просьбой установить местонахождение задержанных украинцев и сообщить, оказывали ли на них давление.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой! В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - говорится в заявлении Денисовой.

12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Во время протестных акций в Бресте 11 августа был задержан еще один гражданин Украины.