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Espreso.tvЭкономикаПродавали технику для прослушивания: СБУ разоблачила группу киберпреступников

Продавали технику для прослушивания: СБУ разоблачила группу киберпреступников

СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые пытались продать специальное техническое средство для "прослушивания" телефонных разговоров и контроля "интернет-трафика"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации за почти полмиллиона евро.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Фигуранты, используя высокотехнологичное оборудование, нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи.

Отмечается, что это устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик.

По информации ведомства, подпольную мастерскую они обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара они подыскивали через личные связи.

Так, в ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности.

Трех участников группы оперативники СБУ задержали при получении от заказчика всей суммы денег.

В пресс-службе отметили, что сейчас все задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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