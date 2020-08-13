Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал власти Беларуси прекратить нарушать права человека и освободить задержанных
13 августа, 2020, 19:16
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиорги Церетели заявил, что власти Беларуси должны выполнять международные обязательства и не нарушать права человека
Об этом он заявил 13 августа, передает Радио Свобода.
Церетели отметил, что "репрессии и преследования оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ". Он призвал стороны к деэскалации напряженности и диалога.
Церетели отметил, что как государство-участник ОБСЕ, Беларусь должна уважать права на мирные собрания и свободу слова.
"Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод и освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-