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Espreso.tvМирПредседатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал власти Беларуси прекратить нарушать права человека и освободить задержанных

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвал власти Беларуси прекратить нарушать права человека и освободить задержанных


фото: radiosvoboda
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Гиорги Церетели заявил, что власти Беларуси должны выполнять международные обязательства и не нарушать права человека

Об этом он заявил 13 августа, передает Радио Свобода.

Церетели отметил, что "репрессии и преследования оппонентов неприемлемы и нарушают принципы ОБСЕ". Он призвал стороны к деэскалации напряженности и диалога.

Церетели отметил, что как государство-участник ОБСЕ, Беларусь должна уважать права на мирные собрания и свободу слова.

"Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод и освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни", - подчеркнул он.

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