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Espreso.tvОбществоПравительство планирует на следующей неделе рассмотреть кандидатуру на главу Укрзализныци, - Криклий

Правительство планирует на следующей неделе рассмотреть кандидатуру на главу Укрзализныци, - Криклий


фото: 5.ua
Кабмин на следующей неделе в среду, 19 августа, планирует рассмотреть кандидатуру на должность председателя правления АО "Укрзализныця"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита на авиационный завод в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укрзализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть кандидатуру. И будет новый руководитель", - рассказал министр.

Сейчас в. о. председателя правления Укрзализныци является Иван Юрик.

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