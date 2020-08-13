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Espreso.tvОбществоПомпео призвал к новым выборам президента в Беларуси

Помпео призвал к новым выборам президента в Беларуси


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Беларуси, которую охватили массовые протесты, нужно провести новые президентские выборы

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, передает Радио Свобода.

"Я считаю, что мирное разрешение нынешнего кризиса в Беларуси возможно: нужны новые выборы", - сказал он.

Однако, по словам Помпео, выборы должны проходить "в присутствии серьезных международных наблюдателей".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил план урегулирования кризиса в Беларуси.

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