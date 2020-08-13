Почти 65% граждан считают, что единственным государственным языком должен быть украинский, - опрос

13 августа, 2020, 20:53

64,5% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране

Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Центра "Социс" и Центра Разумкова.

64,5% опрошенных отметили, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, при этом русский может свободно использоваться.

17,7% украинцев считают, что украинский должен быть государственным языком, а русский может быть официальным в некоторых регионах.

15,2% разделяют мнение, что в Украине должны быть два государственных языка - украинский и русский.

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился Центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.