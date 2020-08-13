Первые результаты проверки хранения селитры в Украине свидетельствуют о соблюдении стандартов, - Шмыгаль
13 августа, 2020, 13:29
Первые результаты проверки хранения селитры в Украине свидетельствуют о соответствии стандартам, она хранится не насыпью, как это было в Бейруте, а в специальной емкости
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает " Интерфакс-Украина ".
"Первые результаты свидетельствуют, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте. Есть определенные сроки, когда она слеживается, что было возбуждено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются ", - сказал Шмыгаль.
В то же время Шмыгаль отметил, что окончательные результаты будут 15 сентября.
- Напомним, премьер-министра Украины Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткин, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской государственной администрации к 15 сентября 2020 сообщить о результатах проверки условий хранения аммиачной селитры в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-