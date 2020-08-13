Первые результаты проверки хранения селитры в Украине свидетельствуют о соблюдении стандартов, - Шмыгаль

13 августа, 2020, 13:29

Первые результаты проверки хранения селитры в Украине свидетельствуют о соответствии стандартам, она хранится не насыпью, как это было в Бейруте, а в специальной емкости

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает " Интерфакс-Украина ".

"Первые результаты свидетельствуют, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте. Есть определенные сроки, когда она слеживается, что было возбуждено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются ", - сказал Шмыгаль.