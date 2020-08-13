Оккупанты на Донбассе обустроили позиции в Золотом, нарушив перемирие

13 августа, 2020, 18:16

С начала суток в зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вместе с тем, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное обустройство позиций", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих, один из них - погиб .