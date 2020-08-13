Оккупанты на Донбассе обустроили позиции в Золотом, нарушив перемирие
13 августа, 2020, 18:16
С начала суток в зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Вместе с тем, сегодня отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, вблизи населенного пункта Золотое-5 враг осуществлял инженерное обустройство позиций", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
- 13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих, один из них - погиб .
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