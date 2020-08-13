Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

13 августа, 2020, 09:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 13 cерпня 2020 году на отметке 27,53 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 12 августа курс составлял 27,5982 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 13 августа установлен на уровне 32,40 грн / евро. По состоянию на 12 августа курс составлял 32,56 грн / евро.

На наличном рынке 13 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,55, продают - по 27,62 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,45 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,54-29,50 грн / $.

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