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Espreso.tvОбществоОбманули на 8 млн грн: в Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды

Обманули на 8 млн грн: в Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды


фото: cyberpolice.gov.ua
Национальная полиция разоблачила организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков более чем 8 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Правоохранители разоблачили трех администраторов интернет-проекта в мошенничестве. Установлено, что те создали более 10 сайтов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.

Администраторы сайтута принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей.

Компания располагалась в Одессе. По результатам обыска изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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