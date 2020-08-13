Обманули на 8 млн грн: в Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.
Правоохранители разоблачили трех администраторов интернет-проекта в мошенничестве. Установлено, что те создали более 10 сайтов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.
Администраторы сайтута принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей.
Компания располагалась в Одессе. По результатам обыска изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.
От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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