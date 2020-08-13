Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области
13 августа, 2020, 19:05
Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение запретить игорный бизнес на теитории области по инициативе фракции "Батькивщина"
Об этом написал первый заместитель председателя Тернопольского областного совета и председатель партийной организации "Батькивщина" Василий Деревляный в Facebook.
"Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области ("за" проголосовали 34 депутата - решение принято) ", - написал Деревляный.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
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