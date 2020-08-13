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Espreso.tvЭкономикаОблсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Облсовет Тернопольщины запретил игорный бизнес в области

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии приняли решение запретить игорный бизнес на теитории области по инициативе фракции "Батькивщина"

Об этом написал первый заместитель председателя Тернопольского областного совета и председатель партийной организации "Батькивщина" Василий Деревляный в Facebook.

"Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области ("за" проголосовали 34 депутата - решение принято) ", - написал Деревляный.

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