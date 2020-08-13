Названо имя военного, погибшего в зоне ООС в результате подрыва на взрывном устройстве

13 августа, 2020, 20:01

13 августа в районе Водяного Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович

Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА.

Похович погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Его призвали на военную службу в конце ноября 2018 года. Проживал в селе Новогригорьевка на Кировоградщине. У него остались отец, сын и дочь.

13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих, один из них - погиб .