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Espreso.tvОбществоНардеп от "Слуги народа" Грищук со своей женой заразились коронавирусом

Нардеп от "Слуги народа" Грищук со своей женой заразились коронавирусом

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Роман Грищук сообщил, что тест подтвердил у него и его жены инфицирование коронавирусом

Об этом Грищук написал в Facebook.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты", - написал Грищук.

Он отметил, что постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, "самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".

"Самочувствие более-менее нормальное", - добавил депутат.

В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.

Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19 У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по ...

Опубликовано Грищуком Ромой Среда, 12 август 2020

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