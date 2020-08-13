Нардеп от "Слуги народа" Грищук со своей женой заразились коронавирусом
Об этом Грищук написал в Facebook.
"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты", - написал Грищук.
Он отметил, что постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, "самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".
"Самочувствие более-менее нормальное", - добавил депутат.
В связи с этим он призвал не быть легкомысленными и не повторять чужих ошибок.
Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19 У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по ...Опубликовано Грищуком Ромой Среда, 12 август 2020
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