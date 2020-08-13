Нардеп от "Слуги народа" Грищук со своей женой заразились коронавирусом

13 августа, 2020, 09:17

Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Роман Грищук сообщил, что тест подтвердил у него и его жены инфицирование коронавирусом

Об этом Грищук написал в Facebook.

"Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты", - написал Грищук.

Он отметил, что постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, "самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты".

"Самочувствие более-менее нормальное", - добавил депутат.