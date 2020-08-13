Начался конкурс грантов для малых предпринимателей "Бизнес-трамплин"

13 августа, 2020, 10:05

Украинские малые предприниматели могут привлечь дополнительное финансирование на развитие собственного дела посредством участия в проектах "Бизнес-трамплин"

Об этом рассказал Андрей Ковалевский, представитель организаторов проекту, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Участником проекта" Бизнес-трамплин "может стать любой представитель украинского малого бизнеса в области производства товаров, оказания услуг или сервисов. Мы приглашаем к участию всех - от производителей меда и мебели до издательств и разработчиков софта ", - сказал Ковалевский.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте до 13 августа включительно.

"Уже подали заявки более 300 компаний, мы с них выберем топ-30, с 30 - 10, и пять выйдут победителями. Самый главный приз - 500 тыс. Грн; 350 тыс. Грн - второе место, 250 тыс. Грн - третье ", - пояснил представитель организаторов проекту.