Начался конкурс грантов для малых предпринимателей "Бизнес-трамплин"
Об этом рассказал Андрей Ковалевский, представитель организаторов проекту, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Участником проекта" Бизнес-трамплин "может стать любой представитель украинского малого бизнеса в области производства товаров, оказания услуг или сервисов. Мы приглашаем к участию всех - от производителей меда и мебели до издательств и разработчиков софта ", - сказал Ковалевский.
Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте до 13 августа включительно.
"Уже подали заявки более 300 компаний, мы с них выберем топ-30, с 30 - 10, и пять выйдут победителями. Самый главный приз - 500 тыс. Грн; 350 тыс. Грн - второе место, 250 тыс. Грн - третье ", - пояснил представитель организаторов проекту.
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"Бизнес-трамплин» - проект Rozetka и Visa по поддержке малого бизнеса. 30 участников проекта получат коммуникационную поддержку.
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