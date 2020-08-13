На Волыни неизвестная болезнь косит поголовье свиней

13 августа, 2020, 16:58

В Локачинском районе Волынской области из-за неизвестной болезни массово гибнут свиньи

Местные жители напуганы, жгут одежду, в которой контактировали с животными, а их трупы закапывают, - сообщает Волинь24 .

По словам селян, факт мора свиней скрывают, ведь в районе есть ферма, где разводят этих животных, и она принадлежит "серьезным людям". Говорят, что с фермы уже почти месяц вывозят туши свиней в лес. И добавляют, что в трупах животных почти отсутствует селезенка, она просто сгнила.

Начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины главного управления Госпродспотребслужбы в Волынской области Анатолий Тимофиюк, в свою очередь, отметил, что удалось зафиксировать лишь один случай и специалисты уже отобрали образцы для исследований.

"К нам позавчера позвонила женщина, которая сообщила, что у нее заболели свиньи. Специалисты Локачинской районной государственной ветеринарной больницы и я лично выехали туда, отобрали образцы и направили на исследование в Волынскую областную лабораторию и научно-исследовательский институт в Киев".

"Когда есть подозрение на африканскую чуму свиней, мы проводим исследования, согласно инструкции, - продолжает чиновник. - То есть сегодня специалисты работают на месте, где люди закололи больную свинью, провели там дезинфекцию. Также дезинфекция проводится и в других хозяйствах. Вчера специалисты прошли 84 двора, жалоб от людей на больных свиней не было ".

Анатолий Тимофиюк опроверг информацию о том, что у дохлых свиней отсутствует селезенка. Зато говорит, что нужно идентифицировать три болезни: рожа, африканская чума и пастереллез. Они проявляются одинаково - рвота, синие уши и тому подобное.

"При африканской чуме свиней температура будет до 42 градусов. Однако у животных, которых владельцы зарезали, температура была 40,2. То есть повышенной температуры не было, поэтому они решили прирезать животных", - сказал Анатолий Тимофиюк.

На слова о том, что в районе работает ферма и там массово дохнут свиньи, чиновник ответил, что туда выезжали, но "тех свиней нет".

"Начальник районного управления должен встретиться с представителем этой фермы и опровергнуть ситуацию. Мы выезжали на территорию фермы, но дохлых животных не нашли. Смотрители говорят, что свиней там содержали, но их почему-то перевезли", - прокомментировал ситуацию начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области.