На Ривненщине разоблачили незаконную обработку и экспорт янтаря
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области
Работники Ривненской прокуратуры сообщили о подозрении организатору и трем участникам преступной группы по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители изъяли более 130 килограммов янтаря различных фракций. Также нашли станки для его обработки и уже готовые изделия. Общая стоимость всего составляла почти 600 тыс. гривен. Обыски проводили в течение мая и июня.
Уже завершили досудебное расследование и направили материалы с обвинительным актом на рассмотрение в Сарненскийо районный суд. За содеянное "бизнесменам" грозит от четырех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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