На Ривненщине разоблачили незаконную обработку и экспорт янтаря

13 августа, 2020, 16:01

Теперь за такой "бизнес" участникам организованной преступной группы грозит заключение

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области

Работники Ривненской прокуратуры сообщили о подозрении организатору и трем участникам преступной группы по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли более 130 килограммов янтаря различных фракций. Также нашли станки для его обработки и уже готовые изделия. Общая стоимость всего составляла почти 600 тыс. гривен. Обыски проводили в течение мая и июня.









Уже завершили досудебное расследование и направили материалы с обвинительным актом на рассмотрение в Сарненскийо районный суд. За содеянное "бизнесменам" грозит от четырех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.