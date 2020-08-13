 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Ривненщине разоблачили незаконную обработку и экспорт янтаря

На Ривненщине разоблачили незаконную обработку и экспорт янтаря

Теперь за такой "бизнес" участникам организованной преступной группы грозит заключение

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области

Работники Ривненской прокуратуры сообщили о подозрении организатору и трем участникам преступной группы по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли более 130 килограммов янтаря различных фракций. Также нашли станки для его обработки и уже готовые изделия. Общая стоимость всего составляла почти 600 тыс. гривен. Обыски проводили в течение мая и июня.

null

null

Уже завершили досудебное расследование и направили материалы с обвинительным актом на рассмотрение в Сарненскийо районный суд. За содеянное "бизнесменам" грозит от четырех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать