На Львовщине открылся частный Музей любви

13 августа, 2020, 09:28

Во львовском селе Скнилов на Золочевщине в краеведческом библиотеке Анатолия Недильского открылся Музей любви

В небольшом галицкой селе Скнилов, в 60 километрах от Львова, функционирует уникальный музейно-культурный проект - Краеведческая библиотека Анатолия Недильского, правда, этот комплекс не вписывается в рамки традиционного «краеведческого музея». В Скнилове Музей галицкой семьи, Музей старинных, выставочные залы и даже импровизированная театральная сцена, а на днях был торжественно открыт Музей любви.





Анатолий Недильский

Как содержание музея, так и подбор коллекций лежат на плечах львовского краеведа, который на протяжении десятков лет занимался торговлей антикварными книгами. Первоначальный замысел библиотеки в 20000 экземпляров развернулся в масштабный музейный комплекс.

- Можно было наставить телег, вышитых полотенец, кувшинов, написать большие таблички "садиться запрещено», «не касаться", "не фотографировать". Я решил сделать все с точностью до наоборот, - рассказывает Анатолий Недильский - эти же традиционные запрета является инерции советского краеведения, которое пыталось сделать все, чтобы стало скучно и посетитель быстрее бежал. Я позволяю брать экспонаты в руки, можно впитывать старую одежду, дети могут взять куклу, полистать книжку. В конце концов, вместо поврежденного одежды повесят другой, или поставлю другую книгу. Главное, чтобы прошлое говорило к посетителям.

Замысел Музея Любви возник благодаря функционированию Музея галицкой семьи, в котором кроме литературы экспонировались предметы "бытовых галицких радостей" 1920-30 годов, включая кроватью или старинными рейтузами. "Президенты меняются, политики приходят другие, войны тоже заканчиваются рано или поздно, а любовь - вечна. Пока существует человечество, до есть любовь к отцу, к матери, к жене, к женщине, к мужчине, ко всему сущему", - рассказывает музейщик . Сама же экспозиция Музея любви состоит как из прикладных предметов, так и с произведений искусства. По словам музейщика, среди раритетных экспонатов и есть такие, которые бы много и не стоят, зато они ценны и интересны в историческом, этнографическом и патриотическом плане.

- Конечно, можно было открыть будку с беляшами или шаурмой, или поставить сеть таких будок, открыть ресторанчик или барчики. Но мне неинтересно, - объясняет Анатолий Недильский, - я уже немолодой человек, поэтому хочу сделать что-то в радость другим. И знаете, за 2 последних года ни один человек ни в глаза, ни за глаза не сказала, что это что-то ненужное, что это пустая трата энергии и денег.











СПРАВКА: во время карантина Краеведческая библиотека Анатолия Недильского будет работать только на выходных, для посещения следует предварительно записаться, в частности через сайт https://nedilskiy-library.com.ua/