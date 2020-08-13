На Кировоградщине произошло ДТП с участием двух автобусов: два человека погибли, 10 пострадавших
13 августа, 2020, 08:19
В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса) погибли 2 человека и пострадали 10 человек, с травмами разной степени тяжести госпитализированы ", - говорится в сообщении.
Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 спасатели личного состава и 1 единица техники.
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