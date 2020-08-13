На Кировоградщине произошло ДТП с участием двух автобусов: два человека погибли, 10 пострадавших

13 августа, 2020, 08:19

В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса) погибли 2 человека и пострадали 10 человек, с травмами разной степени тяжести госпитализированы ", - говорится в сообщении.

Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 спасатели личного состава и 1 единица техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb