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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине произошло ДТП с участием двух автобусов: два человека погибли, 10 пострадавших

На Кировоградщине произошло ДТП с участием двух автобусов: два человека погибли, 10 пострадавших

В результате ДТП двух автобусов в Кировоградской области погибли два человека, еще 10 пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса) погибли 2 человека и пострадали 10 человек, с травмами разной степени тяжести госпитализированы ", - говорится в сообщении.

Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 спасатели личного состава и 1 единица техники.

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