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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе двое военных подорвались на мине, один погиб, - штаб ООС

На Донбассе двое военных подорвались на мине, один погиб, - штаб ООС


фото: pressjfo.news
13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

Раненого воина оперативно доставили в госпиталь.

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Отмечается, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте подрыва солдат работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.

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