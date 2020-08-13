На Донбассе двое военных подорвались на мине, один погиб, - штаб ООС

13 августа, 2020, 14:11

13 августа в зоне проведения ООС на мине подорвались два военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

Раненого воина оперативно доставили в госпиталь.

Читайте также: На Донбассе из-за "неосторожного обращение с оружием" погиб украинский разведчик, - командование "Север"

Отмечается, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте подрыва солдат работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо