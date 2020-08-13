На Донбассе двое военных подорвались на мине, один погиб, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.
Раненого воина оперативно доставили в госпиталь.
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Отмечается, что ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте подрыва солдат работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.
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