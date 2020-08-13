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Espreso.tvЭкономикаМинздрав планирует полноценный запуск электронных больничных с 2021 года

Минздрав планирует полноценный запуск электронных больничных с 2021 года


фото: Freepik
Минздрав завершил тестирование упрощенной модели е-больничных и планирует их полноценный запуск в начале 2021 года

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.

"Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 планируется полноценный запуск е больничных с полной интеграцией в eHealth", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, МЗ реализует проект цифровизации медицинских заключений.

"Первым уже в сентябре мы совместно с партнерами запускаем медицинское заключение о рождении в рамках еМалятко. Он станет удобной заменой бумажной формы 103 для большинства новорожденных", - добавили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что еще одним важным проектом является создание электронного кабинета пациента и его интеграция с приложением "Дия".

  • Напомним, в начале июля МЗ запустило в тестовом режиме электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

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