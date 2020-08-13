Минздрав планирует полноценный запуск электронных больничных с 2021 года
Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.
"Уже завершено тестирование упрощенной модели системы электронных больничных. Оно выявило определенные недостатки, которые будут устранены, и с начала 2021 планируется полноценный запуск е больничных с полной интеграцией в eHealth", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации ведомства, МЗ реализует проект цифровизации медицинских заключений.
"Первым уже в сентябре мы совместно с партнерами запускаем медицинское заключение о рождении в рамках еМалятко. Он станет удобной заменой бумажной формы 103 для большинства новорожденных", - добавили в пресс-службе.
В Минздраве добавили, что еще одним важным проектом является создание электронного кабинета пациента и его интеграция с приложением "Дия".
- Напомним, в начале июля МЗ запустило в тестовом режиме электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.
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