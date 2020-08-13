Министр иностранных дел Германии приедет в Украину на День Независимости

13 августа, 2020, 22:10

Глава МИД Германии Гайко Маас принял приглашение посетить Украину на День Независимости

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День Независимости", - рассказали в министерстве.

Кулеба выразил благодарность немецкому коллеге за готовность Правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Кулеба сообщил Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Стороны согласились, что встреча четырех министров "Нормандского формата" необходима в ближайшие месяцы.

Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси. Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.