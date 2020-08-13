Мужчина захватил в заложники охранника в Миланском соборе, угрожал ножом

13 августа, 2020, 09:37

В среду, 12 августа, в Миланском соборе неизвестный мужчина захватил заложника, угрожая ему ножом

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на ANSA.

Мужчина вошел в собор и взял в заложники охранника, угрожая ему в течение нескольких минут ножом.

Злоумышленник заставил охранника опуститься на колени.

Полиция быстро прибыла на место происшествия и убедила мужа бросить оружие. Затем его арестовали.

Антитеррористические следователи выясняют предысторию и мотивы нападавшего, который оказался выходцем из Северной Африки.

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