Лишение Лукашенко докторской степени КНУ им. Шевченко рассмотрят в сентябре, - проректор
13 августа, 2020, 21:08
Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко
Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - сообщил Бугров
По его словам, Ученый совет, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.
"Я как член Ученого совета "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ", - добавил проректор.
Он добавил, что решение имеет перспективу быть принятым.
- Группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета отменить звание Почетного доктора Александру Лукашенко.
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