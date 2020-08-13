Лишение Лукашенко докторской степени КНУ им. Шевченко рассмотрят в сентябре, - проректор

13 августа, 2020, 21:08

Ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора КНУ Александру Лукашенко

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - сообщил Бугров

По его словам, Ученый совет, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

"Я как член Ученого совета "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ", - добавил проректор.

Он добавил, что решение имеет перспективу быть принятым.

Группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просит ректора и членов ученого совета отменить звание Почетного доктора Александру Лукашенко.