Линкявичус назвал Тихановську "символом выборов" и предложил ей дать "время для принятия решения"

13 августа, 2020, 10:51

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус предложил дать бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановський "время на принятие решения"

Об этом он заявил в четверг на радиостанции Ziniu radijas, сообщает Наша Нива .

"Давайте дадим ей время, которое ей нужно после пережитого стресса, чтобы принять решение и о чем она потом расскажет", - сказал он.

По словам министра, необходимость паузы для Тихановськой связана с тем, что она "оказалась в сложных обстоятельствах".

Линкявичус назвал Тихановську "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок для понимания того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

О каком именно время идет речь, главный дипломат Литвы не уточнил.

Накануне комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление , в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.

Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа предложил план урегулирования кризиса в Беларуси.

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