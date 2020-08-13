Линкявичус назвал Тихановську "символом выборов" и предложил ей дать "время для принятия решения"
Об этом он заявил в четверг на радиостанции Ziniu radijas, сообщает Наша Нива .
"Давайте дадим ей время, которое ей нужно после пережитого стресса, чтобы принять решение и о чем она потом расскажет", - сказал он.
По словам министра, необходимость паузы для Тихановськой связана с тем, что она "оказалась в сложных обстоятельствах".
Линкявичус назвал Тихановську "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок для понимания того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".
О каком именно время идет речь, главный дипломат Литвы не уточнил.
Накануне комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление , в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.
Впоследствии президент Литвы Гитанас Науседа предложил план урегулирования кризиса в Беларуси.
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