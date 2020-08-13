Китай опасается финансового железного занавеса на фоне эскалации в отношениях с США, - Reuters
Об этом пишет Reuters.
Агентство отмечает, что китайские чиновники и экономисты в последние месяцы публично обсуждают плохие сценарии, при которых Китай потеряет доступ к расчетам в долларах. Высказываются опасения, что Вашингтон заморозит или конфискует часть огромных вложений Китая в госдолг США. Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.
Шуан Дин с Standard Chartered отметил, что угроза финансового "разделения" Китая и США становится "ясной и настоящей".
"Интернационализация юаня была полезной. Сейчас она становится необходимой", - подчеркнул он.
Аналитики считают, что любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или продажа Пекином большой части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.
"Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов", - сказал Reuters экономист BOC International Гуань Тао.
Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.
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