Китай опасается финансового железного занавеса на фоне эскалации в отношениях с США, - Reuters

13 августа, 2020, 16:20

Усиление напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина вызвало опасения в Китае по эскалации финансовой войны

Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что китайские чиновники и экономисты в последние месяцы публично обсуждают плохие сценарии, при которых Китай потеряет доступ к расчетам в долларах. Высказываются опасения, что Вашингтон заморозит или конфискует часть огромных вложений Китая в госдолг США. Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.

Шуан Дин с Standard Chartered отметил, что угроза финансового "разделения" Китая и США становится "ясной и настоящей".

"Интернационализация юаня была полезной. Сейчас она становится необходимой", - подчеркнул он.

Аналитики считают, что любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или продажа Пекином большой части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.

"Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов", - сказал Reuters экономист BOC International Гуань Тао.

Напомним, 15 июля президент США Дональд Трамп утвердил санкции против Китая за притеснения автономии Гонконга.