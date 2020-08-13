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Espreso.tvОбществоКравчук предположил перенос заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну

Кравчук предположил перенос заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну

Если протесты в Беларуси не позволит проводить заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, то их могут перенести в другую нейтральную страну

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире Украинского радио .

"Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место", - сказал он.

"Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это - возможно", - добавил глава украинской делегации.

  • Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".
  • Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нельзя проводить.

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