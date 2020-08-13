Кравчук предположил перенос заседаний ТКГ из Беларуси в другую страну
13 августа, 2020, 15:21
Если протесты в Беларуси не позволит проводить заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, то их могут перенести в другую нейтральную страну
Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире Украинского радио .
"Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место", - сказал он.
"Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это - возможно", - добавил глава украинской делегации.
- Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".
-
Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей нельзя проводить.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-